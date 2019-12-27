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Заместитель руководителя пресс-службы главы республики Мордовия Наталья Пономарёва рассказала о сладких подарках, которые были отправлены детям, страдающим диабетом.

В этом году глава Мордовии Волков выделил республиканскому диабетическому обществу средства на приобретение новогодних подарков для детей с сахарным диабетом. На эти средства были закуплены специальные подарки со сладостями, в составе которых заменитель сахара, — заявила Пономарёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA) рекомендовали диабетикам и людям с лишним весом включить в свой рацион фасоль. Эксперты считают, что это лучший продукт для профилактики диабета, борьбы с этим заболеванием, а также для похудения.