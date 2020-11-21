Власти МО выделили свыше 1,5 млрд рублей на лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0245e410-2caa-11eb-863f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье создан необходимый резерв лекарств от COVID-19. На их закупку выделено свыше полутора миллиарда рублей. Об этом рассказали в правительстве региона.

Там также отметили, что власти ведут постоянный мониторинг медицинских учреждений и аптек.

Число вызовов скорой помощи в связи с пандемией в области выросло в два раза и достигает 12 тысяч в сутки. В связи с этим количество медбригад было увеличено на 70%, сообщает РИА Новости.

Подмосковье занимает второе место в России по уровню заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в области выявлено 949 новых случаев заражения, скончались 16 пациентов и 571 выздоровел. Всего в области за время пандемии заболели 102,8 тысячи человек. Из них выздоровели около 75 тысяч и 1,9 тысячи умерли.

В целом по России за сутки зафиксировано 24,5 тысячи случаев заражения. Выздоровели 18 тысяч человек, умер — 401. Количество заболевших по всей стране за время пандемии превышает 2 млн человек. Жертвами инфекции стали 36,1 тысячи россиян, вылечились — около 1,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье продлили действие запрета на проведение массовых мероприятий до 29 ноября. Кроме того, местные власти обсуждают вопрос о том, чтобы оставить закрытыми стадионы до марта 2021 года.