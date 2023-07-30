Число погибших из-за урагана в Марий Эл увеличилось Власти Марий Эл сообщили о седьмом погибшем в результате урагана на пляже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате падения деревьев на палатки во время урагана на диком пляже в Республике Марий Эл, сообщил РИА Новости глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин. Еще 18 человек пострадали.

В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. Здесь излюбленное место отдыха не столько даже жителей Марий Эл, сколько жителей Татарстана. Разворачивается палаточный лагерь. Ориентировочно было до 500 машин. Количество погибших на сегодня подтвержденных — семь человек, из них трое детей. Пострадавших, которые доставлены в больницу, 15, — сказал Малкин.

Он также добавил, что на месте происшествия работают спасатели, полиция и аэромобильная группировка МЧС. По словам Малкина, на месте происшествия осталось большое количество заваленных машин и палаток.

Накануне стало известно, что в из-за непогоды в республике погибли три человека, включая двух детей. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия — гроза и усиление ветра, — которые привели к падению деревьев около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Позднее число погибших выросло до шести.