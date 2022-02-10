Власти Марий Эл опровергли отставку главы региона

Губернатор республики марий Эл Александр Евстифеев продолжает работать, как и раньше, несмотря на сообщения о возможном увольнении, сообщили в пресс-службе главы республики, передаёт РИА Новости. Накануне четыре источника РБК заявили о том, что Евстифеев не будет баллотироваться на второй срок после окончания полномочий в 2022 году.

Ничего не изменилось с момента последних слухов <...> Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу так же ответственно, как и прежде, — сказали в пресс-службе.

Как сообщали ранее источники РБК, глава Марий Эл «категорически не хочет» продолжать работу на посту губернатора, и вероятность его отставки близка к 100%. Они также заявили, что летом-осенью 2021 года существовал сценарий, согласно которому бразды правления в республике могли достаться партии КПРФ. Однако в самой партии отметили, что таких предложений не получали, и назвали сценарий «сомнительным».

Губернатору Марий Эл 63 года. Он выиграл выборы главы региона в 2017 году, набрав 88,3% голосов. В 2000–2002 годы Евстифеев был замполпреда президента в Приволжском федеральном округе, после этого — сенатором от Ямало-Ненецкого автономного округа, главой Девятого арбитражного апелляционного суда и профессором кафедры международного частного права Саратовской государственной академии. До назначения врио главы Марий Эл он занимал пост председателя Арбитражного суда Московской области.

Ранее сообщалось, что покинуть пост уже в 2023 году может губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам члена правления Российской ассоциации политических консультантов Петра Быстрова, политик займёт пост в руководстве Союзного государства.