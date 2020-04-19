Власти Липецкой области рассказали о состоянии новых заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/74352640-8222-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Липецкая област/vk.com

Самочувствие 20 новых поступивших за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией липецкие власти оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили в областной администрации.

Общее число заболевших в регионе за сутки к воскресенью достигло 149 человек. 48 пациентов поправились, один умер, а 100 находятся на лечении.

Заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей, — цитирует власти Липецка РИА Новости.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек, умерли 160 тысяч пациентов, а более 595 тысяч выздоровели. В России к этому дню зафиксировано 42 853 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 6060, справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3291 пациенту. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 24 324. При этом 1763 человека выздоровели, а 176 стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, ранее власти рассказали, как 26 пациентов заразились COVID-19 под Воронежем.