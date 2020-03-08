Сотрудники администрации Липецкой области ввели дополнительные меры безопасности из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в стране.
Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в Липецкой области... Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка вводится в общественном транспорте, — цитирует РИА Новости сообщение властей.
Также отмечается, что в случае невыполнения данных рекомендаций в отношении компаний будут применяться штрафные санкции.
Бюджетным организациям рекомендовано ежедневно измерять температуру работников, а сотрудников с подозрением на ОРВИ временно освобождать от работы, — добавили в администрации.
NEWS.ru информировал ранее, что меры санитарной безопасности усилили в московском транспорте. Специальные службы начали проводить влажную уборку с антисептиком и чаще менять воздушные фильтры.