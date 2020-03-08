Фото: липецкаяобласть.рф

Переводчицу из медицинского центра в Московской области, которая на днях контактировала с китайскими туристами, госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Несколько дней назад ей пришлось контактировать с туристами из КНР, после чего у девушки появились боль в горле и кашель, — сообщает Telegram-канал «112». Не дожидаясь результатов анализов, врачи отправили...