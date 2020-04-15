Власти Липецкой области начали вводить пропускную систему на самоизоляции

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В ближайшее время дорожные камеры в Москве не будут регистрировать для выписки штрафа водителей без цифровых пропусков. Об этом сообщил источник в мэрии.

До этого в СМИ появилась информация, что с 15 апреля столичные автовладельцы, не оформившие цифровой пропуск с указанием номера своей машины, будут получать штрафы с дорожных камер. Более того, штраф...