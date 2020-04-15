Власти Липецкой области начали вводить пропускную систему на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/323ca402-7e94-11ea-b8a4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство Липецкой области вслед за Москвой и Московской областью начало вводить пропускную систему на передвижение по городу во время режима самоизоляции.
Мы приняли решение о введении новых, более серьёзных мер контроля в Липецке, Ельце, Задонске, Чаплыгине. В этих городах в первую очередь будет введён пропускной режим, в дальнейшем режим пропусков будет введён по всей области. Сегодня мы начинаем информировать жителей, как правильно пользоваться, завтра обучаем сотрудников полиции, как контролировать наличие пропуска, — процитировали губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в ТАСС.
Губернатор выразил надежду, что пропускная система в Липецке и области будет «проще и удобнее», чем в Москве и Подмосковье.
Отмечается, что пропускную систему будут вводить постепенно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пропускная система на передвижение по городу вводится в Республике Коми. Сначала систему протестируют на крупном промышленном предприятии.