Власти Кузбасса расследуют дело о затравленном собаками медвежонке

Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса начал проводить расследование после появившегося в сети видео, на котором посаженного на цепь медвежонка травят собаками. Видеоролик вызвал шквал негодования у пользователей сети, которые указали на жестокое обращение с животным, пишет «Царьград».

Пока ещё нет точности, действительно ли это свежий ролик, снятый именно в Новокузнецке. Инернет такое дело. Например, несколько месяцев назад появился ролик, будто медведь людей ел, и ставили геолокацию «Новокузнецк», а на самом деле в Красноярске дело было. Медвежонком мы занимаемся, конечно, без внимания это не можем оставить, — заявил инспектор департамента в Новокузнецком муниципальном районе Евгений Ащеулов.

Он указал на нарушение закона в данной ситуации. По его словам, притравка собаками дикого зверя может осуществляться исключительно через сетку. При этом Ащуелов добавил, что притравливать собак лучше большим медведем, так как для медвежонка это стресс, а у взрослого медведя нервная система более устойчивая.

Ранее в Бурятии представители организации зоозащитников «Право на жизнь» заметили собаку, из головы которой торчал болт от арбалета. Животное отвезли в ветеринарную клинику и спасли, несмотря на то что железный наконечник проник в голову пса на несколько сантиметров.