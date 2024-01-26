Власти Курской области запретят делать фотографии рядом с АЭС Власти Курской области введут особый режим рядом с атомной электростанцией

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Курская АЭС

Правительство Курской области введет особый правовой режим в целях обеспечения защищенности Курской атомной электростанции от террористической угрозы, сообщили в пресс-службе администрации региона. Такое решение было принято на заседании членов регионального оперштаба. Отмечается, что после введения особого режима доступ людей в зону безопасности АЭС будет ограничен.

Представители пресс-службы правительства Курской области отметили, что новые ограничения затронут рыбаков. Им запретят вылавливать рыбу в непредусмотренных для этого местах, расположенных рядом с АЭС. Кроме того, посторонним лицам запретят делать фотографии и проводить видеосъемку рядом с атомной электростанцией. Проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, не связанных со строительством АЭС, будет запрещено.

Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность, — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что к настоящему моменту решений об усилении мер безопасности на Курской АЭС пока не принято. Данный вопрос планируется рассмотреть в ближайшие дни, подытожили в правительстве региона.

В конце ноября 2023 года на Курской АЭС завершили работы по подготовке старых реакторов к демонтажу. В частности из первого энергоблока станции выгрузили последнее ядерное топливо. После демонтажа устаревших блоков на АЭС запустят оборудование нового поколения.