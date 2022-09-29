Власти Курской области сообщили об обстрелах ВСУ Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский

Фото: flickr

Поселок Краснооктябрьский в Курской области подвергся массированному обстрелу ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Он отметил, что было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Среди мирных жителей никто не пострадал. По словам губернатора, сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения трехэтажного жилого дома.

Сегодня под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе. Мы зафиксировали более 20 прилетов, — написал Старовойт.

О том, что ВСУ обстреляли село Волфино, Старовойт сообщал 20 сентября. По его словам, было зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет, однако он отметил, что один из снарядов угодил в огород, где работала 60-летняя местная жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу.

В Курской области в настоящее время введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который действует до 7 октября. В регион направлены дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.