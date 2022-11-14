Власти Курской области сообщили об обстреле поселка Теткино Губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: gubernator46/vk.com

Роман Старовойт (справа)

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ второй раз за день обстреляли регион, и под огонь попал поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано более десяти прилетов в районе сахарного и спиртового заводов, а также мелькомбината, написал он в Telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал.

Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем поселок Теткино. Предварительно зафиксировано более десяти прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

По словам губернатора, в результате обстрела со стороны противника в здании сахарного завода была перебита газовая труба, а также разрушено оборудование. Помимо этого, на территории предприятия остались неразорвавшихся снарядов.

На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов. После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела, — добавил Старовойт.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о гибели сапера Вооруженных сил России в Курской области при обстреле со стороны Украины. По информации телеканала, еще двое военнослужащих получили ранения. В Минобороны России информацию не комментировали.