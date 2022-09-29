Власти Курской области объяснили орудийные залпы в Судже Курский губернатор Старовойт: орудийные залпы в Судже — результат работы российских военных

Фото: Министерство обороны РФ

Артиллерийские подразделения ВДВ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале призвал не беспокоится об орудийной канонаде в городе Суджа. По его словам, это российские военные начали обстреливать заранее выявленные цели.

В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже сообщаю: звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории, — объяснил глава области.

20 сентября Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области. По его словам, зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет, однако он отметил, что один из снарядов угодил в огород, где работала 60-летняя местная жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу.

В Курской области в настоящее время введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который действует до 7 октября. В регион направлены дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.