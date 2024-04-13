Власти Кургана призвали население к срочной эвакуации из-за паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Паводок подходит к населенному пункту Бараба, который находится близко к Кургану, сообщил губернатор города Вадим Шумков в Telegram-канале. Он призвал население не ждать подступления воды и эвакуироваться в срочном порядке.

Паводок подходит к населенному пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться. Срочно! — написал Шумков.

Ранее губернатор сообщил, что правобережная часть и центр Кургана находятся в зоне, которую может подтопить в случае превышения уровня воды в Тоболе и прорыва дамбы на фоне аномальных паводков. По его словам, паводок приближается к городу, о чем говорит текущий уровень воды в Звериноголовском, где он почти достиг отметки 10 метров.

Шумков уточнил, что для недопущения затопления города проводятся работы по укреплению и повышению дамб, специалисты также планируют их соединить в ряде районов. В населенных пунктах объявлена превентивная эвакуация, однако, по его словам, некоторые жители медлят с этим. Губернатор заявил, что понимает их мотивацию, но «вода коварна». По словам Шумкова, подтопление может усилиться в ночное время суток.