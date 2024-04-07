Власти Кургана призвали десятки сел к эвакуации из-за угрозы наводнения Шумков: Курган и населенные пункты может затопить через четыре дня из-за паводка

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Прогноз по паводку резко ухудшается, Курган и соседние населенные пункты может затопить уже через четыре дня, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков. В связи с этим он призвал жителей десятков населенных пунктов заранее эвакуироваться из потенциально опасных зон. Уровень воды ожидается выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года.

Не ждите дополнительных предупреждений, не тратьте времени, собирайте вещи, документы, родных и близких, домашних животных, отселяйтесь из мест подтоплений, — написал он.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние сутки поднялся на 43 см, сейчас он составляет 290 см, сообщили в администрации города.

Курган находится всего в нескольких километрах от границы с Казахстаном, власти которого ввели режим ЧС в 10 регионах из-за наводнений. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это природное явление крупнейшим в истории Казахстана за более чем 80 лет. На борьбу с паводками власти Казахстана направили все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ.

Ранее власти Оренбургской области заявили, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию, затоплено свыше 6,6 тысячи домов. Заявляется, что в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения (ПВР), в готовности находятся еще 33 ПВР.

Также сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбургской области вырос на 28 сантиметров за сутки. При этом отмечается, что в поселке Кузнечный отключено газоснабжение, еще 43 товарищества обесточены.