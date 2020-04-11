Власти Крыма закрывают кладбища для посещения

https://static.news.ru/photo/7da7c908-7bce-11ea-aadd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма вводят запрет на посещение кладбищ. Исключение будет сделано только для похорон.

Предложение о временном закрытии кладбищ высказала глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Инициативу поддержал глава республики Сергей Аксёнов. Он попросил крымчан с пониманием отнестись к данной мере.

Запрет на посещение кладбищ будет действовать до отмены режима повышенной готовности.

Кроме того, вводятся некоторые ограничения на присутствие прихожан в храмах на Пасху. Перед входами сделают отметки для соблюдения людьми безопасной дистанции. Верующих будут пропускать в храмы поэтапно, с учётом их наполнения, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму вводят штрафы для нарушителей самоизоляции. Сумма взыскания составит 4 тысячи рублей. При повторном нарушении или с использованием транспорта – 5 тысяч рублей.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли – 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались более 102 тысяч человек, выздоровели – более 377 тысяч.