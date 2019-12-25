https://static.news.ru/photo/a8218ef0-2712-11ea-9f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Возбуждение на Украине уголовного дела после прибытия на территорию Крыма первого поезда из Санкт-Петербурга — это обычная реакция неадекватной власти. Так действия Киева прокомментировал глава парламента полуострова Владимир Константинов.

По его мнению, украинская сторона раздражена успехами России. Киеву ничего не остаётся делать, ведь власти понимают, что Крым для них потерян навсегда.

Всё, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут. Раздражает не тот факт, что пошёл поезд, а сам факт нашей преуспеваемости, — приводит слова Константинова РИА Новости.

Украина, как отметил глава парламента Крыма, надеялась, что полуостров будет прозябать в нищете и с уничтоженной инфраструктурой. Развитие региона — это точно не то, что ожидал увидеть Киев, особенно на фоне всего негатива, происходящего в европейской стране.

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда из Санкт-Петербурга на территорию Крыма. Об этом представители ведомства сообщили в среду, 25 декабря.

Уголовное дело завели по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Наказание за указанное деяние предполагает до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что ночью 25 декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд.

Именной состав «Таврия», отправившийся из Санкт-Петербурга 23 декабря, прибыл на вокзал Симферополя в 9:25 по московскому времени. Таким образом, путь в 2731 км был преодолён за 43,5 часа.