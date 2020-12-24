Власти Крыма усилили ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9089110-461a-11eb-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация города Ялта/vk.com

В связи с эпидемиологической обстановкой власти Крыма запретили до середины января 2021 года проведение массовых мероприятий в ТЦ и работу фуд-кортов, кроме доставки и обслуживания навынос. Изменения внесены в соответствующий указ главы республики.

В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате навынос и доставку, — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правительства региона.

Запрет также вводится на организацию массовых мероприятий в торговых центрах и проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме. В кафе и ресторанах устанавливаются ограничения на количество посадочных мест (при этом расстояние между столами не должно быть менее 2 метров). Работодателям запрещено проводить корпоративы.

Ранее глава Роспотребнадзора Республики Крым Наталья Пеньковская выступила за введение дополнительных ограничений в преддверии новогодних праздников из-за эпидемиологической обстановки в регионе. После этого глава субъекта Сергей Аксёнов объявил о досрочном уходе школьников на каникулы.

Как сообщал NEWS.ru, власти Забайкальского края ввели дополнительные ограничения на время новогодних праздников в связи с высокими темпами прироста числа заражённых коронавирусной инфекцией в регионе. Новые нормативы, которые будут действовать с 23 декабря по 15 января, запрещают проводить корпоративы, устраивать шоу-программы, а также приостанавливают работу караоке-баров.