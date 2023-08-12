В разных районах Крыма сработали системы ПВО Советник главы Крыма Крючков: над районами полуострова сработали системы ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Крыма сработали системы ПВО, сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. Он призвал местных жителей в этой связи сохранять спокойствие.

Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал Крючков.

4 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались совершить атаку 13 беспилотниками на Крым. Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ночь на 2 августа украинский беспилотный катер попытался атаковать корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда в юго-западной части Черного моря. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что судно было вовремя обнаружено и уничтожено.

До этого в Минобороны России заявили, что в ночь на 30 июля украинские войска попытались атаковать Крым 25 беспилотниками. В ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 16 вражеских дронов, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).