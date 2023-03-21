Власти Крыма сообщили о работе ПВО и разрушениях в Джанкое Аксенов: ПВО отработала в крымском Джанкое, один человек ранен

Фото: mil.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов в личном Telegram-канале сообщил о том, что в районе города Джанкой на севере полуострова отработала система ПВО. По данным руководителя республики, один человек в результате получил ранения, последствия происшествия в настоящее время оцениваются.

В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. <...> Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях, — написал Аксенов.

Он также добавил, что на место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко. Сам Аксенов, по его собственным словам, находится на рабочем месте и координирует работу всех ведомств.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что в регионе сбили беспилотник. Он отметил, что до полуострова регулярно долетают дроны, однако силами противовоздушной обороны они все сбиваются.

Также сообщалось, что в Одоевском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Его обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал.