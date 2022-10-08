Власти Крыма сообщили, что ситуация в регионе находится под контролем Глава Крыма Аксенов: ситуация в регионе находится под контролем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем местных властей. В своем Telegram-канале он обратился к жителям, попросив их «набраться терпения», а также сохранять спокойствие. Аксенов отметил, что население полуострова переживало «и более сложные времена».

Мы в Крыму переживали и более сложные времена. Поэтому прошу всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет, — заявил Аксенов.

Крымский глава заверил, что полуостров обеспечен топливом и продовольствием. По его словам, запасов горючего и еды хватит более чем на месяц. Аксенов считает, что причин для беспокойства по этим вопросам быть не должно.

Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия — более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, как и причин для ажиотажа, — добавил чиновник.

Аксенов рассказал, что сегодня он примет участие в работе комиссии по выяснению причин ЧП на Крымском мосту, а также ликвидации последствий произошедшего.

Будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов, — заключил Аксенов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.