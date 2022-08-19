Власти Крыма сообщили, что в Евпатории сработали системы ПВО Советник главы Крыма Крючков: в Евпатории сработали системы ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над городом Евпатория сработали системы ПВО, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram. Он отметил, что полуостров находится под надежной защитой. Отмечается, что взрывы раздавались в селе Уютное. По предварительным данным, было слышно три взрыва.

В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой, — написал Крючков.

18 августа Крючков сообщил о работе ПВО около Керчи. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотный летательный аппарат, появившийся над городом. Это произошло в районе аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя.

Ранее сообщалось, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила десять украинских беспилотников. В частности, дроны уничтожены в небе над населенными пунктами Егоровка, Старомлыновка и Новогродовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай и Кочубеевка Харьковской области, а также Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.