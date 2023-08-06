Власти Крыма приостановили работу одного из пропускных пунктов Чонгар

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Один из трех пропускных пунктов Чонгар, расположенный на границе Крыма и Херсонской области, приостановил свою работу, сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Ранее по Чонгарскому мосту был нанесен удар с использованием ракет Storm Shadow, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. В Минобороны России пока не прокомментировали этот удар.

Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена, — говорится в сообщении крымского ведомства.

Пропускные пункты Перекоп и Армянск также работают в штатном режиме. Однако в Минтрансе Крыма отметили, что через Перекоп пропускают только грузовые машины и фургоны. Через ПП Армянск пропускают легковые автомобили, а также рейсовые автобусы. Подчеркивается, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли в районе Чонгара продолжают свою работу. Граждане могут воспользоваться Крымским мостом или керченской паромной переправой, чтобы попасть в Крым.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что ракетный удар по Чонгарскому мосту был нанесен Вооруженными силами Украины. По его словам, было зафиксировано только одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших в результате инцидента нет.