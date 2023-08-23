Власти Крыма предложили Западу принять новую стратегию по Украине Константинов: Западу понадобится новая стратегия по Украине

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Странам Запада предстоит выработать новую альтернативную стратегию по Украине, заявил в эфире телеканала «Звезда» руководитель парламента Республики Крым Владимир Константинов. По его мнению, такой шаг необходим, потому что Киев не сможет добиться успеха в противостоянии с Россией. Кроме того, по утверждению Константинова, на Западе осознают, что конфликт преодолел временные рамки, в которых Украина могла рассчитывать на успех.

Понимание того, что Россию не сломить, что ничего у них не получится, я абсолютно убежден, у коллективного Запада сформировалось, поэтому охлаждение к ним. Еще не выработана новая стратегия по Украине альтернативная, но это впереди, — сказал парламентарий.

При этом наиболее приемлемым для будущего Украины вариантом он назвал югославский, при котором страна будет разделена на несколько частей. В таком виде, по мнению Константинова, Украина не сможет представлять опасность для соседей.

Ранее Владимир Константинов заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и другие личности, которые берут на себя ответственность за теракты в России, заслуживают «правосудия Судоплатова». Таким образом он отреагировал на признание руководителя СБУ в том, что тот лично занимался проведением теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Парламентарий считает, что таких преступников не нужно «тащить в суд», их следует сразу казнить.

Павел Судоплатов являлся в советские годы деятелем спецслужб и разведчиком. Именно по его указанию были организованы смертные казни революционера Льва Троцкого и лидера украинских националистов Евгения Коновальца.