Власти Крыма пообещали решить проблему дырявых бронежилетов у призывников Пресс-секретарь главы Крыма Железняков: всем мобилизованным выдадут новые бронежилеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков рассказал Telegram-каналу «Подъем» о закупке и выдаче новых бронежилетов мобилизованным до 20 октября. Он отметил, что все вопросы, касающиеся амуниции для призывников, будут контролироваться властями полуострова. По словам Железнякова, данный вопрос взял на карандаш глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Новости» сообщил, что родственники мобилизованных, которых в ближайшее время должны отправить в Херсонскую область, пожаловались на качество бронежилетов. По данным канала, призывники якобы обнаружили дырки и повреждения в своем снаряжении. В частности, такая ситуация возникла в 810-й отдельной гвардейской бригаде.

Это обращение еще утром зашло Сергею Валерьевичу (Аксенову. — NEWS.ru), ему передано, он лично с ним ознакомлен. Ранее глава опубликовал информацию о том, что до 20 числа всем нашим мобилизованным ребятам будут выданы бронежилеты, которые будут закупаться массово. Я думаю, что в любом случае будет контролироваться вопрос отправки бойцов без амуниции, — сказано в сообщении.

«Осторожно, Новости» также опубликовал фотографии с некачественным снаряжением для призывников. На снимках можно увидеть продырявленные бронежилеты с порванной тканью.

Где нормальные броники с высокой степенью защиты? С чем вы отправляете людей воевать? Шлемы выпуска 1948 года? Да сделайте уже хоть что-нибудь для людей, которые идут защищать вашу жизнь в том числе, — обратилась одна из местных жительниц к Аксенову.

Объявленная в России частичная мобилизация привела к высокому спросу на амуницию. Некоторые мобилизованные предпочли сами позаботиться о своей экипировке. Цены резко взлетели, чем заинтересовались контролирующие органы — ФАС и прокуратура. О том, с какими проблемами столкнулись россияне с началом частичной мобилизации, NEWS.ru рассказал владелец одного из московских военторгов.