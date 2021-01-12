Власти Крыма отменят ограничения для заведений общепита

https://static.news.ru/photo/1d3394c8-556f-11eb-86e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Введённые в Крыму ограничения для кафе, ресторанов и фудкортов перестанут действовать с 15 января. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

С 15 января фудкорты работают, ограничения, связанные со временем работы общепита, снимаются, переходим в прежний режим, — цитирует его РИА Новости.

Ограничения были введены 20 декабря в связи с ситуацией с коронавирусом и ожидаемым притоком туристов в новогодние праздники. Работа фудкортов в ТЦ была запрещена, а заведения общепита приостанавливали деятельность в ночное время.

Согласно последним данным, за время пандемии коронавируса в Крыму заболели около 28 тысяч человек. Из них выздоровели 22,2 тысячи и 605 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге с 4 января возобновили работу рестораны и кафе, которые по распоряжению властей были закрыты с 30 декабря. При этом под запретом остались фудкорты и фудплейсы в торговых центрах, а также в силе ограничение, касающееся ночной работы заведений общепита.