Власти Крыма официально разрешили шуметь в новогоднюю ночь

Депутаты Госсовета Крыма внесли поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Благодаря такой инициативе жители полуострова теперь могут официально шуметь в ночь с 31 декабря на 1 января, пишет «МК в Крыму». Во многих регионах РФ соответствующий законопроект приняли в 2020 году.

Отмечается, что шуметь можно будет с 22 часов вечера 31 декабря до 8 часов утра 1 января. В тексте закона говорится, что соблюдать режим тишины невозможно из-за «многолетней традиции празднования Нового года в России», — пишет издание.

Согласно действующему законодательству РФ, штраф за нарушение тишины для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей, должностные лица заплатят за такое правонарушение от 1000 до 1500 рублей, юридические лица — от 2000 до 2500 тысячи рублей.

В будние дни режим тишины действует с 22:00 до 08:00, а также в промежутке между 13:00 и 14:00. В выходные дни шуметь нельзя в интервале от 22:00 до 10:00.

Ранее туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда. Ожидается, что составы будут ходить летом и делать только несколько остановок в больших городах.