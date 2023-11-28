Власти Крыма оценили ущерб от шторма МЧС Крыма: предварительный ущерб от шторма оценивается в полмиллиарда рублей

Фото: t.me/vitjazevo_admin

Шторм нанес Крыму ущерб на 490 млн рублей, рассказал глава МЧС полуострова Сергей Садаклиев. При этом он выразил уверенность, что эта цифра значительно увеличится, передает ТАСС.

Ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 млн рублей, подсчет продолжается. Думаю, что эта цифра будет как минимум вдвое увеличена, — пояснил он.

По его словам, в настоящее время в Крыму без электроэнергии остаются порядка 55 тысяч человек. Еще 127 населенных пунктов лишились водоснабжения. Кроме того, непогода частично или полностью повредила кровли 741 дома. Для людей, чьи жилища пострадали, в регионе работают ПВР.

Ранее стало известно, что режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма. Глава региона Сергей Аксенов уже доложил президенту России Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры региона в результате непогоды.

По последней информации, в результате шторма в Крыму погиб один человек. Еще семь граждан пострадали, двоим из них потребовалась госпитализация. Общее число пострадавших во время непогоды в Южном федеральном округе составило 19 человек. Из зон подтопления в общей сложности эвакуированы 995 человек, среди которых 179 детей.