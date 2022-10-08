Власти Крыма обвинили Украину в подрыве Крымского моста Спикер Госсовета Крыма Константинов: украинские вандалы дотянулись до Крымского моста

Фото: Алена Попова/ТАСС

Украинская сторона виновата в инциденте на Крымском мосту, из-за которого повреждено полотно переправы, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, за 23 года «хозяйствования» в Крыму вандалы не построили ничего, но сумели повредить российский мост.

Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели, — написал Константинов.

Политик добавил, что в причинах происшествия в ближайшее время разберутся. По его словам, повреждения будут оперативно восстановлены, поскольку они не тяжелые.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь, когда одна из цистерн загорелась. Позднее стало известно, что на мосту произошел подрыв грузовика.

В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

Президент России Владимир Путин после ЧП на Крымском мосту поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также выехавшие на место инцидента глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.