Власти Крыма назвали сроки полного снятия ограничений на полуострове

https://static.news.ru/photo/6f0bdb20-b4c0-11ea-998f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил с заявлением касательно эпидемиологической ситуации на полуострове. Он также выразил надежду, что она позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля 2020 года.

Мы, в принципе, большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены — кинотеатры, театры и все другие учреждения, — цитирует его РИА Новости.

До 1 июля 2020 года в Крыму будут закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы.

Ранее Аксёнов сравнил условия работы медиков на полуострове с боевыми. По его словам, врачи находятся на передовой борьбы. Он также отметил профессионализм медицинского персонала.

Как информировал NEWS.ru, власти Крыма спрогнозировали снижение цен на отдых в регионе на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделала начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева.