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Зампред Совета министров — министр труда и соцзащиты Республики Крым Елена Романовская сообщила о разработке регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвёртый и последующие дети.

Сейчас мы активно занимаемся разработкой проекта закона по выплате пособий на четвёртого и последующих детей, — цитирует ТАСС Романовскую.

Она уточнила, что пособие будет выплачиваться в размере прожиточного минимума в Крыму (в 2019 году он составил 8560 рублей). Скольким семьям оно может быть выплачено, она не сказала.

Как писал NEWS.ru, российское правительство с января увеличило сроки назначения семьям выплат по рождению ребёнка, а также подняло стоимость родового сертификата и размер пособий по беременности и родам. С наступлением нового года увеличился срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка до достижения возраста трёх лет. До этого она действовала до полутора лет. Помимо этого, расширился круг получателей этих денег за счёт повышения нижней планки среднедушевого дохода.