Власти Красноярска запретили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крещенские купания

Администрация Красноярска отменила традиционные крещенские купания из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе местной мэрии. Данные мероприятия были отменены на реках Базаиха, Енисей и Кача. Пресс-служба отмечает, что верующие все же смогут посетить храмы и набрать священной воды с 18 по 19 января. Решение об отмене купаний приняли на собрании городских властей.

Мы настоятельно просим жителей не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция. Сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья, — заявил заведующий канцелярией Красноярской епархии, священник Николай Ши-кэ-мин.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что заболеваемость гриппом в России снизилась из-за меньшего количества социальных контактов во время новогодних праздников. Она предупредила о второй волне гриппа, так как после каникул россияне вернутся на работу и учебу, и число контактов вновь увеличится.

10 января в Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за последнюю неделю. В ведомстве добавили, что всего в стране выявлено 580 тысяч случаев заражения. При этом ситуация по гриппу остается непростой, поскольку на него приходится 83% всех респираторных инфекций в статистике.