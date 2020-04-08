Власти Красноярска отменили все мероприятия в мае и июне

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отменил все массовые городские мероприятия, проведение которых было запланировано на май и июнь, в связи с распространением коронавируса.
Кроме того, градоначальник распорядился отменить все ранее объявленные и запланированные конкурсы, связанные с проведением указанных мероприятий. Исключение сделано только для праздничного оформления Красноярска к 9 Мая,
В мэрии напомнили, что наиболее эффективной защитой от коронавируса является снижение количества контактов между людьми, и призвали горожан воздержаться от пребывания в общественных местах.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умер 61.
В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 302 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что всех пассажиров, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга, будут отправлять на обязательную двухнедельную изоляцию.
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