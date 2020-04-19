Власти Краснодарского края закупят аппараты ИВЛ на 55 млн рублей

В Краснодарском крае планируют закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на 55 млн рублей.
На сайте госзакупок сообщается, что заявка составлена государственным казённым учреждением Краснодарского края «Дирекция государственных закупок». Максимальная цена контракта 55 399 316,60 рубля. Аукцион в электронной форме должен пройти 6 мая.
NEWS.ru писал, что у российских медицинских организаций достаточно аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. Минпромторг организовал дополнительную закупку аппаратов для пополнения резервного фонда.
В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.
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