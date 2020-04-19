Власти Краснодарского края закупят аппараты ИВЛ на 55 млн рублей

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Самочувствие 20 новых поступивших за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией липецкие власти оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили в областной администрации.

Общее число заболевших в регионе за сутки к воскресенью достигло 149 человек. 48 пациентов поправились, один умер, а 100 находятся на лечении. Заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей,...