Упавший в Ейске самолет потушили

Фото: Феликс Папикян/РИА Новости

Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что горящие остатки упавшего в Ейске военного самолета Су-34 потушили. По его словам, пожар локализован и эвакуация жителей соседних домов приостановлена.

Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован, — написал Кондратьев.

Ранее в Ейске на жилой дом упал самолет, воздушное судно загорелось, пожар перекинулся на многоэтажку. Минобороны России подтвердило крушение военного самолета Су-34, указав, что причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

По последним данным, число погибших увеличилось до трех. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в Ейской центральной районной больнице развернули восемь операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре в жилом доме. По ее словам, на дежурство заступили восемь бригад хирургов, четыре травматолога и пять реаниматологов.