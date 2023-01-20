Власти Коми выясняют, почему мэр Печоры назвал журналистов «проститутками» Оскорбивший журналистов мэр Печоры сохраняет должность на время проверки

Фото: serovpechora/vk.com

Валерий Серов

Мэр города Печоры Валерий Серов продолжает работать в своей должности на время внутренней региональной проверки после инцидента с оскорблением журналистов, передает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу губернатора республики Коми. В областном правительстве намерены разобраться в ситуации, проанализировав поведение обеих сторон, полагая, что сотрудники СМИ могли спровоцировать градоначальника. Серов назвал съемочную группу «Известий» «проститутками» и «идиотами».

Информация по инциденту изучается. Чтобы разобраться в ситуации необходимо оценить действия всех сторон. В том числе действия, которые спровоцировали руководителя администрации МО МР «Печора» на такое поведение. Валерий Анатольевич Серов продолжает работать, — ответили в пресс-службе губернатора.

Журналисты приехали в город, чтобы снять сюжет про местных жителей, чей многоэтажный дом не признают аварийным. При этом внутри подъезды покрыты инеем и многометровыми сосульками. Недавно в доме прорвало трубы с горячей водой. В управляющей компании в ситуации обвинили жителей дома, за которыми числятся большие долги, а глава города общаться со съемочной группой отказался.

Всяким невоспитанным идиотам я не планирую все рассказывать. Вы проститутки журналистские. Можете записать! Я от своих слов не отказываюсь, — цитировал ответы мэра портал «ProГород».

Член СПЧ Кирилл Кабанов публично призывал лишить градоначальника должности в связи с утратой доверия. Сам Серов инцидент никак не прокомментировал.