Власти Коми ввели режим ЧС на фоне крушения пассажирского поезда Глава Коми Уйба подписал указ о введении режима ЧС после схода вагонов с рельсов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Глава Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе после схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск, следует из опубликованного на сайте правительства документа. Меру инициировали для ликвидации последствий крушения.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения, следует из текста указа. Уйба объявил о намерении лично контролировать выполнение пунктов документа.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов объявил, что после схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он. На месте инцидента работали шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф, подчеркнул Кузнецов. В город Инта, куда доставили пострадавших, были направлены вертолеты с медицинскими бригадами, констатировал представитель Минздрава.

Происшествие было зафиксировано на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. Следственный комитет предварительно установил, что погибших нет. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).