Власти Коми ввели обязательную вакцинацию

Число регионов, где введена обязательная вакцинация от коронавируса, пополнила Республика Коми. Привиться должны в общей сложности 94 тысячи человек, сообщается на странице местного Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Решение об обязательной вакцинации части населения Коми принял глава республики Владимир Уйба. Процедуру должны пройти государственные и муниципальные служащие, работники общепита, транспорта, медицинских, финансовых организаций, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также те, чья деятельность связана с воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

На эти нужды уже было отгружено дополнительно 15 тысяч доз вакцины, — говорится в сообщении ведомства.

За минувшие сутки в Коми выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали пять человек. Всего в республике с начала пандемии заболели 47,8 тысячи человек. Из них около 45 тысяч выздоровели и чуть более одной тысячи умерли.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности. По его словам, от этого зависит эффективность работы всех отраслей, за которые отвечает его ведомство.