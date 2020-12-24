Власти Коми объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/ca8d241c-45e9-11eb-8769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Республики Коми 31 декабря для членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти будет выходным днём. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба. Он обратился к руководствам других госорганов, органов местного самоуправления и организаций с призывом принять аналогичное решение.

23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Подобные указы ранее подписали десятки глав регионов. При этом якутское Министерство труда и соцразвития объявляло, что последний день уходящего года будет в регионе рабочим. Сделать 31 декабря выходным рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, а также унитарным предприятиям.

В Коми члены правительства и работники органов исполнительной власти за 31 декабря будут отрабатывать 26-го числа.

Аналогичное решение рекомендуется принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности, — приводит сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. Этот день является рабочим, однако каждый работодатель может проявить инициативу и устроить для своих сотрудников выходной с сохранением заработной платы. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители пресс-службы Роструда со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.