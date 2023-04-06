Власти Кисловодска потратят более 3 млн рублей на фигурки Чебурашек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Кисловодска собрались потратить более трех миллионов рублей на фигурки Чебурашек, пишет «Подъем». Местная администрация считает такие траты оправданными. Задача проекта заключается в привлечении большего числа туристов. В Кисловодске уже объявили тендер, власти намерены поставить 12 малых архитектурных форм в виде Чебурашек за 3 млн 328 тысяч рублей.

Считаем такие траты оправданными. Только это не траты бюджета города, а средства курортного сбора, — заявили в администрации.

Источник подчеркнул, что эти деньги можно тратить исключительно на благоустройство туристической инфраструктуры города.

«Подъем» называет Кисловодск местом, которое скоро может превратиться в «чебурашечную столицу» России. Там проходили съемки нашумевшего фильма «Чебурашка», собравшего рекордную для отечественного кинематографа кассу. Кроме того, в Кисловодске водят экскурсии по местам съемок, а одну из улиц уже называют Чебурашкинской. Мэр Евгений Моисеев в свою очередь предложил после реализации идеи с фигурками устроить квест с поиском скульптур.

Ранее на Эльбрусе в рамках фестиваля снежных скульптур появились фигуры Пятачка, Винни Пуха, Ежика в тумане и Чебурашки. Они расположились на высоте 3500 метров на станции «Мир» и пробыли там до 12 марта.

Вес каждой фигуры составляет 10–12 тонн. По словам организаторов, наиболее популярной оказалась скульптура Чебурашки.