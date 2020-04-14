Власти Кемерово изолировали целый подъезд после обнаружения коронавируса

Жильцов одного из подъездов в Рудничном районе города Кемерово полностью изолировали. Причиной стало обнаружение коронавируса у вахтёра дома.
Я считаю, что мы уходим в персоналии. Не надо этого делать, не надо говорить в каком доме, в каком районе, не потому что кому-то нравится что-то скрывать. Каждый из нас может заболеть, никому потом это распространение данных не понравится, — заявила замглавы областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина.
Глава регионального Минздрава Михаил Малин вспомнил, что заражённые жители города уже неоднократно попадали под нападки со стороны окружающих, информирует «Интерфакс».
Как ранее передавал NEWS.ru, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина рассказала о жителях региона, у которых нашли коронавирус. По словам политика, все они вернулись из Италии.
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