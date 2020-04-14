Власти Кемерово изолировали целый подъезд после обнаружения коронавируса

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Столичные таксисты, которые будут возить пассажиров без проверки пропуска и без установленного маршрута, отключат от агрегаторов сервисов такси. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции, — сообщила пресс-служба Дептранса в Telegram-канале. Таксисты будут отказывать в поездке, если маршрут не совпадает с указанным в пропуске или пропуск отсутствует. NEWS.ru...