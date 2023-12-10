Власти Казани ответили на сообщения о новорожденном Чушпане Власти Казани опровергли сообщения о новорожденном малыше с именем Чушпан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исполнительный комитет Казани опроверг сообщения о том, что местная семья назвала новорожденного сына Чушпаном после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает KP.RU. По данным региональных властей, свидетельств о рождении с таким именем никому из казанцев не выдавалось.

По сюжету российского сериала, чушпаном называли того, кто не являлся членом местных уличных группировок. У них не было прав в криминальной молодежной среде, их могли избить без причины или отнять деньги с вещами. Как правило, это были подростки, которые усердно учились в школе и не могли за себя постоять.

Актриса Яна Поплавская ранее назвала бедным младенца, которого родители могли назвать Чушпаном, вдохновившись картиной режиссера Жоры Крыжовникова. Артистка заявила, что не может найти приличное слово, чтобы охарактеризовать таких взрослых людей.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что призывы запретить или ограничить показ «Слова пацана» являются огромной глупостью. По словам режиссера, лента раскрывает суть исторической правды, которую, наоборот, необходимо демонстрировать. Михалков также высказался о Крыжовникове и заявил, что он создал «настоящее кино, которое волнует».