Власти Карелии ввели паспорта коллективного иммунитета

https://static.news.ru/photo/855a0e96-ce83-11eb-a5a6-96000091f725_660.jpg Фото: Артур Парфенчиков/vk.com

Карельским предприятиям, у которых от COVID-19 привиты более половины сотрудников, будут выдавать паспорта коллективного иммунитета. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что подписал соответствующее распоряжение накануне. Его суть состоит в том, что организации, которые ответственно подошли к процедуре вакцинации, получат преференции. Паспорта будут выдаваться тем, у кого привито 60 и более процентов работников.

Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения, — написал глава региона.

Он добавил, что организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. В случае ухудшения эпидситуации ограничения на них не будут распространяться вовсе или в определённом формате.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. Он подчеркнул, что остановить распространение инфекции можно только путём вакцинации.