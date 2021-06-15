Власти Карелии ввели паспорта коллективного иммунитета

Карельским предприятиям, у которых от COVID-19 привиты более половины сотрудников, будут выдавать паспорта коллективного иммунитета. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что подписал соответствующее распоряжение накануне. Его суть состоит в том, что организации, которые ответственно подошли к процедуре вакцинации, получат преференции. Паспорта будут выдаваться тем, у кого привито 60 и более процентов работников.
Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения, — написал глава региона.
Он добавил, что организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. В случае ухудшения эпидситуации ограничения на них не будут распространяться вовсе или в определённом формате.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. Он подчеркнул, что остановить распространение инфекции можно только путём вакцинации.