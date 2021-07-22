Власти Камчатки ввели обязательную вакцинацию от COVID

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Главный государственный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий жителей региона. Оно вступило в силу с 23 июля, сообщается на сайте правительства края.

Действие документа распространяется на работников здравоохранения, образования, соцзащиты, общественного транспорта, почты, торговли, общепита, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, детских лагерей и развлекательных центров, ЖКХ, МФЦ. Привиться также должны государственные и муниципальные служащие, работники рыбопромыслового флота и объектов инфраструктуры рыбопромышленного комплекса.

В постановлении говорится, что не менее 60% граждан, занятых в указанных сферах, должны получить первый компонент вакцины до 20 августа и до 15 сентября пройти процедуру вакцинации полностью.

Господарик отметила , что ситуация с коронавирусом на Камчатке остаётся напряжённая. Среднесуточный показатель заболеваемости на сто тысяч населения в регионе превышает общероссийский.

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию ввели власти Красноярского края, который входит в первую десятку регионов по уровню заболеваемости. Аналогичное решение приняли также в Дагестане.