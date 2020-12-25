Власти Калмыкии объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/65a53dc8-46b6-11eb-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следующий четверг, 31 декабря, на территории Калмыкии будет выходным днём. Об этом местные власти объявили в пятницу, 25 числа. Таким образом региональное руководство выполняет рекомендации президента России Владимира Путина.

К настоящему времени во многих российских регионах уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и других субъектах.

Кроме того, Путин 23 декабря заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

В Калмыкии 31 декабря объявлен выходным днём согласно рекомендации президента, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального главы.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне вернутся к работе 11 января 2021 года, а 21 февраля уйдут на трёхдневные каникулы. Всего в наступающем году сокращённых рабочих недель будет семь.