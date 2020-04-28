Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

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Власти Калининградской области приняли решение продлить режим самоизоляции. Он продлится до 11 мая включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

Однако режим намерены несколько ослабить. С 29 апреля начнут работать непродовольственные магазины, которые имеют отдельный вход, а с 12 мая чиновники планируют разрешить парикмахерским и салонам красоты принимать первых клиентов.

Ранее NEWS.ru писал, что об ужесточении мер сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В регионе введут режим цифровых пропусков с 30 апреля 2020 года.