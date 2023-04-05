Власти Калининграда поручили переставлять грузы с паромов руками Глава Калининграда Алиханов поручил переставлять грузы с паромной линии на железную дорогу

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Глава Калининградской области Антон Алиханов поручил переставлять грузы с паромной линии на железную дорогу и другие типы судов. Он отметил, что при необходимости этот процесс может производиться в ручном режиме, сообщает «МК в Калининграде». Такое решение принято в связи с загруженностью паромной линии.

Это касается и цемента, это касается и переориентации металлопроката и других товаров, которые можно перевозить на сухогрузах, <...> потому что они далеко не загружены в отличие от паромной линии, — заявил Алиханов.

На заседании регионального правительства губернатор дал поручение вице-премьеру Александру Рольбинову и министру развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной осуществлять контроль за выполнением указаний на постоянной основе. Региональный штаб по обеспечению транспортной доступности также возобновляет свою работу.

Первоочередное право на перевозку товаров при помощи паромов получают те, чья продукция находится в санкционном списке и не может доставляться по суше. Компаниям для этого придется доказать свое приоритетное право.

Суд ранее арестовал акции Калининградского морского торгового порта. По данным Генеральной прокуратуры, над ним установила контроль группа лиц, в которую входит иностранный инвестор. Ведомство запретило управлению порта принимать решение о выплате дивидендов.