Власти Калининграда нашли паромы для решения транспортной блокады Губернатор Калининградской области Алиханов сообщил о получении пятого парома для снятия транспортной блокады

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона нашли компанию, которая готова предоставить новые суда на линию Санкт-Петербург — Калининград. Сейчас на линию поставлено четыре судна. Глава региона отметил, что пятый паром будет переправлен в бассейн Балтики уже 25 июня. Название компании он не раскрыл.

Уже есть компания, которая готова отправлять новые суда: пятое судно не из Усть-Луга, а из порта Бронка, которое будет доставлять грузы не только в Балтийск, но и непосредственно в Калининград. <...> У этой компании уже есть пять-шесть судов, которые готовы предоставить на линии Петербург — Калининград. Этого более чем достаточно. Часть товаров, которые не попали под санкции, будем перенаправлять на железные дороги, таким образом разгружать существующие паромы, — рассказал Алиханов.

Глава региона добавил, что Литовские железные дороги поддерживают контакт с калининградским РЖД и разделяют негодование России. По словам Алиханова, санкции ЕС работают только в случае «передачи» груза от одного юрлица другому в рамках торговли, а не в случае транзита. В связи с этим Литва запросила от Еврокомиссии дополнительные разъяснения по этому поводу.

Кроме того, Алиханов посоветовал не делать запасов цемента и других санкционных товаров, как это было с сахаром в марте. Он пообещал, что дефицита товаров не будет.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не вводил ограничения на транзит в Калининград единолично. По его словам, Литва была вынуждена подчиниться санкционному режиму Евросоюза.