Власти Калининграда хотят отменить двухнедельный карантин для туристов

https://static.news.ru/photo/b071f558-b075-11ea-a8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухнедельную обсервацию для туристов, прибывающих в Калининград, планируется отменить в ближайшее время, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, окончательное решение будет принято 22–24 июня.

Будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей), — уточнил он.

Алиханов также подчеркнул, что в настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении прибывающими справок об отсутствии коронавируса.

Он добавил, что в эти же дни могут открыться летние кафе и веранды ресторанов, при условии соблюдения владельцами требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 1 июля в России стартуют межрегиональные туристические поездки. На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным он предложил ряд мер для запуска туристического сезона и поддержки отрасли.

В свою очередь премьер-министр заверил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Глава кабмина назвал отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и самой перспективной. По его словам, потенциал в нынешних условиях крайне высок.

Вместе с тем, как 17 июня сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три документа, которые рекомендованы Роспотребнадзором.

К 17 июня в России нарастающим итогом выявлен 553 301 заболевший в 85 регионах. За сутки зафиксировано в стране 7843 новых случая COVID-19, из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов. За весь период пандемии в РФ от коронавируса скончались 7478 человек. Общее количество излечившихся достигло 304 342.