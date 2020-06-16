Власти Калининграда хотят отменить двухнедельный карантин для туристов

Как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 1 июля в России стартуют межрегиональные туристические поездки. На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным он предложил ряд мер для запуска туристического сезона и поддержки отрасли.
В свою очередь премьер-министр заверил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Глава кабмина назвал отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и самой перспективной. По его словам, потенциал в нынешних условиях крайне высок.
Вместе с тем, как 17 июня сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три документа, которые рекомендованы Роспотребнадзором.
К 17 июня в России нарастающим итогом выявлен 553 301 заболевший в 85 регионах. За сутки зафиксировано в стране 7843 новых случая COVID-19, из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов. За весь период пандемии в РФ от коронавируса скончались 7478 человек. Общее количество излечившихся достигло 304 342.