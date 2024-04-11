Власти Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Кабардино-Балкарии отменили режим контртеррористической операции, в ходе которой сотрудники силовых ведомств ликвидировали в Нальчике двух злоумышленников, открывших огонь по силовикам, передает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб. Сотрудники спецслужб в ходе операции не пострадали. На месте боестолкновения обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы, сейчас там работают взрывотехники ФСБ.

В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Громушкиным П. Н. принято решение о снятии режима КТО, — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии по статьям о незаконном хранении оружия (ч. 2 ст. 222) и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222.1) и посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317).

Режим контртеррористической операции был введен в части Черекского района и города Нальчика 11 апреля, в 05:49 по московскому времени. Граждан предупредили, что в период действия режима КТО в регионе будет ряд специальных мер и временных ограничений.

Сотрудники силовых структур предложили сложить оружие и сдаться боевикам, заблокированным на территории садового товарищества «Насып» в городе Нальчике. В ответ на эту просьбу преступники открыли огонь по силовикам. НАК опубликовал кадры с места событий.