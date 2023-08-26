Опубликовано фото обломков сбитого в Истре беспилотника Глава Истры Витушева: сбитый ночью беспилотник ВСУ мог пролететь 800 км

Фото: МО Украины

Оперативные службы подмосковной Истры нашли обломки украинского беспилотника, который был сбит в ночь на 26 августа, кадры с дроном опубликовала в Telegram глава городского округа Татьяна Витушева. По ее словам, беспилотник был самолетного типа, а его максимальный радиус действия — около 800 км.

Найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона. Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час, — написала глава городского округа Истра.

Она подчеркнула, что также БПЛА мог нести взрывоопасные предметы, специалисты ищут их следы среди обломков дрона. По факту попытки атаки дрона возбуждено уголовное дело.

Утром 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Истринском районе Подмосковья сбили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к столице. По имеющимся данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

После этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 26 августа пресекли попытку террористической атаки беспилотника на Москву и Подмосковье. В ведомстве уточнили, что средствам ПВО удалось сбить беспилотный аппарат самолетного типа, предназначавшийся для удара по объектам на территории столичного региона.